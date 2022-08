Decreto Aiuti Bis, Uil Scuola: la formazione che spacca la comunità educante (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Decreto, nel suo insieme, è un provvedimento che contiene misure immediate tese a superare la crisi che ha colpito imprese, lavoratori e famiglie. Per la Scuola, invece, quali sarebbero le misure immediate? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022) Il, nel suo insieme, è un provvedimento che contiene misure immediate tese a superare la crisi che ha colpito imprese, lavoratori e famiglie. Per la, invece, quali sarebbero le misure immediate? L'articolo .

La7tv : #lacorsaalvoto La dura critica di Giuseppe Conte al Decreto Aiuti - Mov5Stelle : Perché il PD, dopo che nel Conte II ha condiviso con noi un'agenda all'avanguardia sulla transizione ecologica e so… - elenabonetti : Per sostenere le famiglie in questo tempo di difficoltà ho proposto per questo nuovo Decreto Aiuti di inserire tra… - Niko99938977 : RT @paradoxMKD: Con il Decreto Aiuti Bis il Governo impone la sospensione, fino al 30 aprile 2023, della facoltà per le aziende fornitrici… - buonweekend : RT @angelo_falanga: ??La spesa non è banale, perché vale la metà del nuovo #decreto_Aiuti varato con tanta enfasi7 miliardi e 328 milioni di… -