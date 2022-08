De Siervo Serie A | «Caccia ai pirati | chi usa il pezzotto è stupido e rischia molto»

(Di venerdì 12 agosto 2022) Il pugno duro. Ègrossa aidel “”, a chi ha sottratto alle casse dei club più di un miliardo di euro nelle ultime tre stagioni. L’amministratore delegato della Lega Calcio, Luigi De, spiega a Pino Taormina sulle pagine del "Mattino" la strategia per “lo stopiracy”, la campagna...

KeyshonIMP : @CalcioFinanza De Siervo dovrebbe analizzare i costi del calcio nel resto d'Europa e poi valutare quando può valere… - CalcioNews24 : ??#DeSiervo attacca la pirateria e annuncia pesanti sanzioni a chi ne farà uso ?? - lamortevito : De Siervo: 'Chi usa il pezzotto è stupido, più che furbo: affossa la Serie A e ora rischia grosso'. Fanno di tutto… - sportli26181512 : #Governance #Notizie De Siervo: «Chi usa il pezzotto affossa la Serie A e ora rischia grosso»: «Vedere illegalmente… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA SERIE A - De Siervo: 'Bisogna fermare la pirateria nel calcio' -

Luigi De, Ad della LegaA, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino sulla pirateria nel calcio italiano Luigi De, Ad della LegaA, ha rilasciato una lunga intervista a Il ...... Luigi De, in questa intervista al Mattino, spiega la strategia per 'lo stopiracy' che per le prime due giornate comparirà sugli schermi delle gare diA. Le multe agli utenti, i ...De Siervo pirateria Stopiracy - Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha parlato della piaga della pirateria ...Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino sulla pirateria nel calcio italiano Luigi De Siervo, Ad della Lega Serie A, ha rilasciato una lunga intervista a ...