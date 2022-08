Dalla Spagna sono sicuri: la notizia su dove giocherà Cristiano Ronaldo! (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il vecchietto dove lo metto? dove lo metto non si sa. Mi dispiace ma non c’è posto. Non c’è posto, per carità!” Così cantava Domenico Modugno e in sintesi questo si sono sentiti dire Ronaldo e Mendes da ogni club a cui hanno bussato. Cristiano Ronaldo Manchester United Premier League Dopo quella con la Juventus di un anno fa ci è ricascato di nuovo per la seconda volta: ennesima estate alla ricerca di una nuova mèta, preferibilmente con vista Champions League. Prima il Chelsea, poi il Bayern Monaco, poi il Napoli sì, poi no. Tante squadre, mai concretezza; tifosi arrabbiati e allenatore stufo di questo comportamento. L’estate di CR7 racchiusa in poche righe e ci aggiungiamo la porta in faccia sbattuta dal suo Real Madrid per giunta su Tik Tok oggi. Se il principale problema è l’alto stipendio che percepisce il ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) “Il vecchiettolo metto?lo metto non si sa. Mi dispiace ma non c’è posto. Non c’è posto, per carità!” Così cantava Domenico Modugno e in sintesi questo sisentiti dire Ronaldo e Mendes da ogni club a cui hanno bussato.Ronaldo Manchester United Premier League Dopo quella con la Juventus di un anno fa ci è ricascato di nuovo per la seconda volta: ennesima estate alla ricerca di una nuova mèta, preferibilmente con vista Champions League. Prima il Chelsea, poi il Bayern Monaco, poi il Napoli sì, poi no. Tante squadre, mai concretezza; tifosi arrabbiati e allenatore stufo di questo comportamento. L’estate di CR7 racchiusa in poche righe e ci aggiungiamo la porta in faccia sbattuta dal suo Real Madrid per giunta su Tik Tok oggi. Se il principale problema è l’alto stipendio che percepisce il ...

