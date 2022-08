Dal partito della Follia al ‘logo’ con Pinocchio preso a calci: al Viminale i simboli elettorali. E Pappalardo attacca il giornalista del Fatto (Di venerdì 12 agosto 2022) Dal partito della Follia alla svolta (pseudo) ‘pacifista’ di Antonio Pappalardo, passando per la diaspora dei partiti centristi. E poi ancora le falci e martello che resistono, gli ultimi ‘democristiani’ alla Clemente Mastella, il sempre presente ‘Sacro Romano Impero‘. Tutti insieme ai partiti maggiori, con Roberto Calderoli per la Lega pronto in prima fila dalle prime ore del mattino. Perché chi prima deposita, se il simbolo sarà alla fine ammesso, troverà nella scheda elettorale il proprio contrassegno più in alto. È così partita al Viminale la corsa per la consegna dei simboli elettorali, in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. A tagliare il traguardo per primo è stato però il partito Liberale italiano di Stefano De Luca, seguito dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Dalalla svolta (pseudo) ‘pacifista’ di Antonio, passando per la diaspora dei partiti centristi. E poi ancora le falci e martello che resistono, gli ultimi ‘democristiani’ alla Clemente Mastella, il sempre presente ‘Sacro Romano Impero‘. Tutti insieme ai partiti maggiori, con Roberto Calderoli per la Lega pronto in prima fila dalle prime ore del mattino. Perché chi prima deposita, se il simbolo sarà alla fine ammesso, troverà nella scheda elettorale il proprio contrassegno più in alto. È così partita alla corsa per la consegna dei, in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. A tagliare il traguardo per primo è stato però ilLiberale italiano di Stefano De Luca, seguito dal ...

marattin : Non è nata una lista elettorale. È iniziato il cammino - che dal 25 settembre trarrà linfa vitale - per la costruzi… - borghi_claudio : Ma che cosa è quel partito? Ma che orrore. Bravo @GullyGolinelli ad averlo denunciato. Memoriale sfregiato, il van… - pietroraffa : Più che le intenzioni espresse, contano i fatti. Meloni tolga la fiamma dal simbolo del suo partito e poi ne riparliamo #elezioni - PiramideRossa : @FiliCat79 @manginobrioches Aggiornati…perché da allora in poi sono cambiate un po’ di cose…adesso Minniti fa il tr… - CotestaLuigi : RT @fattoquotidiano: Dal partito della Follia al ‘logo’ con Pinocchio preso a calci: al Viminale i simboli elettorali. E Pappalardo attacca… -