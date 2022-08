Dal Napoli in prestito al Bari: eurogol di Folorunsho contro il Parma! (FOTO) (Di venerdì 12 agosto 2022) Da poco, Michael Ijemuan Folorunsho è passato in prestito dal Napoli al Bari. Il centrocampista, scuola Lazio, è stato un colpo importante per la squadra pugliese, in ottica playoff. Il club di Luigi De Laurentiis ha intenzioni serie e punta forte alla Serie A. Michael Folorunsho si è subito reso protagonista alla prima giornata del campionato cadetto, che sta vedendo il Bari, ospite del Parma, al Tardini. L’ex Reggina, con un destro potentissimo dalla distanza, ha portato in vantaggio i biancorossi, con il gol del momentaneo 2-1 barese. Adesso il punteggio è tornato in parità grazie alla rete sullo scadere di primo tempo di Mihaila. Michael Ijemuan Folorunsho gol Parma-Bari (1-2) Il calciatore romano non è nuovo a questo tipo di soluzione. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Da poco, Michael Ijemuanè passato indalal. Il centrocampista, scuola Lazio, è stato un colpo importante per la squadra pugliese, in ottica playoff. Il club di Luigi De Laurentiis ha intenzioni serie e punta forte alla Serie A. Michaelsi è subito reso protagonista alla prima giornata del campionato cadetto, che sta vedendo il, ospite del Parma, al Tardini. L’ex Reggina, con un destro potentissimo dalla distanza, ha portato in vantaggio i biancorossi, con il gol del momentaneo 2-1 barese. Adesso il punteggio è tornato in parità grazie alla rete sullo scadere di primo tempo di Mihaila. Michael Ijemuangol Parma-(1-2) Il calciatore romano non è nuovo a questo tipo di soluzione. ...

demagistris : Nel 2011 gli italiani stravotarono per l'acqua pubblica al referendum. Da Sindaco di #Napoli, dal 2011, ho attuato… - fanpage : Un incendio al largo di Formentera, in Spagna, ha distrutto lo yacht Aria SF, 45 metri di lunghezza. L'imbarcazione… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Dries Mertens a un passo dal Galatasaray L'attaccante ex Napoli è attualmente svincolato… - NandoArr98 : #Ndombele - #Napoli ?? Ok del calciatore. La trattativa col #Tottenham avanza. Prestito secco o diritto di riscatto… - persae_rex : RT @PolliceAzzurro: Se dal 2007, i principali club italiani avessero adottato il modello economico e tecnico di @sscnapoli, oggi la @SerieA… -