Dai Poeti d' Azione alla Follia Creativa | tutti i simboli presentati al Viminale 

(Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Il numero uno è sempre lui: Alessandro D'Agostini, capo politico e presentatore del 'Movimentod''. "Una volta a Roma in sesta circoscrizione a Tor Bella Monaca ho preso tremila voti. È strano: io abito in centro..." dice D'Agostini, che coglie l'occasione per invitare il giornalista al suo prossimo concerto in una kermesse sul fiume Aniene. La presentdei simboli al Viminale è una cosa seria, ma non manca il 'colore' di presentatori che mai arriveranno sulle schede elettorali, causa mancanza di firme. Probabilmente questo sarà il caso del partito '' di Giuseppe Cirillo oppure del 'Movimento internazionale Naturalismo' di Gabriele Nappi che mette l'effigie del gatto nel contrassegno. I 'Free' di Marco Lusetti scelgono un uomo stilizzato che prende a calci la ...

