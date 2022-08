Cucciolo di orso mangia il “miele pazzo” e si “ubriaca” | soccorso mentre barcollava e salvato dai veterinari – Video

fisco24_info : Orso in Turchia tradito dal mito di Winnie the Pooh: Cucciolo disorientato dal 'miele pazzo' viene soccorso dai vet… - maola_varalli : RT @Agenzia_Ansa: Un cucciolo di orso è stato salvato da un gruppo di veterinari dopo essersi intossicato con del miele pazzo o 'deli bal'.… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: Un cucciolo di orso è stato salvato da un gruppo di veterinari dopo essersi intossicato con del miele pazzo o 'deli bal'.… - Agenzia_Ansa : Un cucciolo di orso è stato salvato da un gruppo di veterinari dopo essersi intossicato con del miele pazzo o 'deli… - RADIOBRUNO1 : Il cucciolo è stato soccorso e portato dal veterinario #Turchia #orso #cucciolo #intossicazione #mielepazzo… -

La golosità poteva costargli cara. Un cucciolo d'orso è stato salvato da un gruppo di veterinari dopo essersi ubriacato o per meglio dire intossicato con del miele pazzo o "deli bal". Il suo principio attivo, la grayanotossina, procude ... C'è preoccupazione dopo che un orso è stato avvisato nella serata di martedì 9 agosto sul Passo del Maniva, in provincia di Brescia. Come spiega PrimaBrescia, l'animale si trovava a poca distanza dalla Statale 345 (la ... Il video del cucciolo d'orso a spasso per le strade di Brescia e della Val Camonica. Andiamo in Turchia perché qui un cucciolo d'orso ha mangiato per errore il cosiddetto "miele pazzo" e si è ubriacato. Fortunatamente è stato salvato dai veterinari.