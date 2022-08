Cristina Marino bacchetta Luca Argentero: "Gli ho detto di no.." (Di venerdì 12 agosto 2022) Luca Argentero e Cristina Marino sono una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo. Ultimamente, però, la donna ha rivolto un secco no ad una proposta di suo marito. Vediamo cosa è accaduto Luca Argentero non è assolutamente più il giovane ragazzo del Grande Fratello. Oggi, infatti, è uno stimatissimo attore ed ha dato sempre prova di essere dotato di grande talento e ottima preparazione. Grazie a Doc - Nelle tue mani, ad esempio, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori e altrettanto è riuscito a fare con Le fate ignoranti - La serie di Ferzan Özpetek. Molto spesso, inoltre, è stato ospite o in collegamento in numerosi programmi televisivi ed è sempre stato molto apprezzato per la sua grande simpatia. Sua moglie Cristina Marino, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022)sono una delle coppie più in vista del mondo dello spettacolo. Ultimamente, però, la donna ha rivolto un secco no ad una proposta di suo marito. Vediamo cosa è accadutonon è assolutamente più il giovane ragazzo del Grande Fratello. Oggi, infatti, è uno stimatissimo attore ed ha dato sempre prova di essere dotato di grande talento e ottima preparazione. Grazie a Doc - Nelle tue mani, ad esempio, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori e altrettanto è riuscito a fare con Le fate ignoranti - La serie di Ferzan Özpetek. Molto spesso, inoltre, è stato ospite o in collegamento in numerosi programmi televisivi ed è sempre stato molto apprezzato per la sua grande simpatia. Sua moglie, ...

a42nno : Ma scherziamo??? Saranno affari loro… Luca Argentero e Cristina Marino in Toscana: quanto costa il resort a due pas… - SaCe86 : Luca Argentero e Cristina Marino in Toscana: quanto costa il resort a due passi dal mare - VanityFairIt : A cena fuori con la moglie Cristina Marino e la figlia Nina Speranza, l'attore non ha digerito l'invasione della pr… - RegalinoV : Luca Argentero sfiora la rissa in vacanza a Forte dei Marmi per difendere la moglie e la figlia: cosa è successo?… - infoitcultura : Luca Argentero e Cristina Marino innamoratissimi al mare -