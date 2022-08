Covid: Veneto, + 3.204 contagi nelle ultime 24 ore (Di venerdì 12 agosto 2022) Deflette anche oggi la curva dei nuovi positivi al Covid in Veneto. nelle ultime 24 ore si contano 3..204 contagi (ieri erano 3.245), mentre i decessi sono 11. Lo riferisce il bollettino della Regione. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Deflette anche oggi la curva dei nuovi positivi alin24 ore si contano 3..204(ieri erano 3.245), mentre i decessi sono 11. Lo riferisce il bollettino della Regione.

TgrRaiVeneto : #Covid_19 in #Veneto I dati di venerdì #12agosto 2022. Il confronto è con le 24 ore precedenti. #ioseguoTgr - marialetiziama9 : RT @Anna302478978: E pensare che il governatore del Veneto Zaia... leghista era a conoscenza che il virus del Covid non era così letale F… - TV2000it : ??#Covid #bollettino di oggi #11agosto 28.433 nuovi casi e 130 morti Tasso positività 15% Terapie intensive restano… - giorgio757 : RT @Anna302478978: E pensare che il governatore del Veneto Zaia... leghista era a conoscenza che il virus del Covid non era così letale F… - VendutoCorrotto : RT @Anna302478978: E pensare che il governatore del Veneto Zaia... leghista era a conoscenza che il virus del Covid non era così letale F… -