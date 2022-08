Covid oggi Sardegna, 715 contagi e 2 morti: bollettino 12 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 715 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 12 agosto. Si registrano inoltre altri 2 morti. 622 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.239 tamponi. Si registrano 2 decessi: due donne di 80 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 2). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (- 16). 18.660 sono i casi di isolamento domiciliare (- 859). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 715 i nuovidainsecondo ildi, 12. Si registrano inoltre altri 2. 622 i nuovi casi diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.239 tamponi. Si registrano 2 decessi: due donne di 80 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 2). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (- 16). 18.660 sono i casi di isolamento domiciliare (- 859). L'articolo proviene da Italia Sera.

