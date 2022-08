Covid oggi Emilia, 2.061 nuovi casi e 13 morti: bollettino 12 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.061 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 agosto 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 13 morti. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 20,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 41 (+2 rispetto a ieri, +5%), l’età media è di 66,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.337 (-74 rispetto a ieri, -5%), età media 75,7 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (-1); 3 a Reggio ... Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 2.061 icontagi da coronavirus122022 inRomagna, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 13. Complessivamente, la percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti è del 20,3%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 41 (+2 rispetto a ieri, +5%), l’età media è di 66,9 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.337 (-74 rispetto a ieri, -5%), età media 75,7 anni.Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (-1); 3 a Reggio ...

