Covid oggi Basilicata, 275 contagi e nessun decesso: bollettino 12 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – In Basilicata sono 275 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 1.136 tamponi eseguiti, e non si registra alcun decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino della task force regionale riferito a oggi, 12 agosto 2022. Nello stesso report sono state registrate 285 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 57 (-1) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 25 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 32 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.722. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Insono 275 i nuovi casi di Sars Cov-2, su un totale di 1.136 tamponi eseguiti, e non si registra alcunper-19. Sono i dati deldella task force regionale riferito a, 122022. Nello stesso report sono state registrate 285 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 57 (-1) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 25 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 32 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 8.722. L'articolo proviene da Italia Sera.

