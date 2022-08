Covid | nuova promessa a vuoto | è sparita la quarantena light

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 12 agosto 2022) Dopo la caduta del governo Draghi, la campagna elettorale si infiamma e produce ogni giorno sorprese o dichiarazioni pirotecniche di qualche candidato, ma purtroppo una certezza resiste ancora stabilmente in Italia: il. Il governo dimissionario ha tra i suoi obblighi anche quello di proseguire il monitoraggio e la lotta alla pandemia, guidato in queste attività dal silente ex ministro della Salute, Roberto Speranza. In buona parte dell’Europa occidentale ormai il, malgrado i contagi talvolta in aumento, seppur con sintomi più lievi, sembra un lontano ricordo: in Svizzera, per esempio, la pandemia è stata addirittura dichiarata conclusa già lo scorso febbraio. In Italia invece restano in vigore ancora norme molto restrittive riguardanti l’isolamento e la, che dovrebbero presto venire alleggerite. A fine luglio, il ...