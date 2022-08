Covid | news di oggi Bollettino | 26 693 casi | 152 morti Tasso al 15% DIRETTA

(Di venerdì 12 agosto 2022) Processati 177.819 tamponi. Calano terapie intensive (-15) e ricoveri (-315). Intanto una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75 e soprannominata "Centaurus" sta crescendo rapidamente in India. Alcuni scienziati, in un articolo su Nature, stanno lanciando l'allarme: potrebbe essere la prossima variante globale

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, continua la riduzione del tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di, che scende al 3,2%, e l'occupazione in aree mediche, ora al 13,0%. Intanto una sottovariante Omicron chiamata BA.2.75 e soprannominata 'Centaurus' sta crescendo rapidamente in India. Alcuni ...