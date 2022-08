Covid: in Russia 27.810 nuovi casi, picco dal 21 marzo (Di venerdì 12 agosto 2022) In Russia nel corso dell'ultima giornata sono stati accertati 27.810 nuovi casi di Covid - 19: il numero più alto di positivi registrati in un giorno dallo scorso 21 marzo. Lo riporta l'agenzia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 12 agosto 2022) Innel corso dell'ultima giornata sono stati accertati 27.810di- 19: il numero più alto di positivi registrati in un giorno dallo scorso 21. Lo riporta l'agenzia di ...

terry57 : RT @liliaragnar: Sono mesi che la #Russia dichiara di avere le prove che il covid è stato creato in #Ucraina finanziato e creato dagli #Usa… - Olaffschimdvonb : RT @Olaffschimdvonb: SE SPERI DISPERATI #DESTRA_SINISTRA Facce stessa ?? Schiavi ameri_cani Pro NATO Anti #RUSSIA Pro covid e pseudo_Vacci… - ginocalcinotto : RT @AlfaroliMarco: @spighissimo @raffaellapaita @ItaliaViva In pieno Covid arrivarono aiuti e medici da Cina, Russia e Cuba. Dagli Stati Un… - _Nemox__ : RT @AlfaroliMarco: @raffaellapaita In pieno Covid arrivarono aiuti e medici da Cina, Russia e Cuba. Dagli Stati Uniti arrivarono solo aiuti… - RoxLory : RT @liliaragnar: Sono mesi che la #Russia dichiara di avere le prove che il covid è stato creato in #Ucraina finanziato e creato dagli #Usa… -