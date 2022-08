Covid | 26 693 nuovi casi e 152 morti nelle ultime 24 ore

(Di venerdì 12 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 26.693 idi Coronavirus inItalia, su un totale di 177.819 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenzapandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 152 i,che portano il totale delle persone decedute perda iniziopandemia a quota 173.853. I ricoverati con sintomi sono 8.043 (315 in meno di ieri), dei quali 306 in terapia intensiva, 15 iun meno rispetto a ieri. – Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

