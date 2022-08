Cosa sappiamo sul nuovo album di Annalisa (Di venerdì 12 agosto 2022) Più di 80 mila like al suo post su Instagram e migliaia di commenti. Il nuovo album di Annalisa è realtà, lo comunica la cantante attraverso un post con una nuova bellissima foto. Pochissimi ancora i dettagli alla data odierna. Quel che è certo è che la cantante stia lavorando a nuove canzoni, un prossimo singolo uscirà sicuramente dopo l’estate. Il brano inedito Tropicana spiana la strada a molto altro. Il feat estivo con i Boomdabash ha svelato un lato inedito di Annalisa che ha iniziato ad incuriosire i fan con post sui social attinenti ai suoi nuovi progetti. Non svela altro per il momento: bisognerà attendere la fine dell’estate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annalisa (@naliAnnalisa) “Adesso andate in vacanza. Ma ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Più di 80 mila like al suo post su Instagram e migliaia di commenti. Ildiè realtà, lo comunica la cantante attraverso un post con una nuova bellissima foto. Pochissimi ancora i dettagli alla data odierna. Quel che è certo è che la cantante stia lavorando a nuove canzoni, un prossimo singolo uscirà sicuramente dopo l’estate. Il brano inedito Tropicana spiana la strada a molto altro. Il feat estivo con i Boomdabash ha svelato un lato inedito diche ha iniziato ad incuriosire i fan con post sui social attinenti ai suoi nuovi progetti. Non svela altro per il momento: bisognerà attendere la fine dell’estate. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@nali) “Adesso andate in vacanza. Ma ...

fanpage : Si chiama Ross 508 b dal nome della sua stella madre, la nana rossa Ross 508, e ha una massa che è quattro volte qu… - ilfoglio_it : ?? Cosa sappiamo dell'aggressione allo scrittore Salman Rushdie, ferito al collo in un evento pubblico a New York - PagellaPolitica : Che cosa sappiamo della proposta di #FlatTax del centrodestra, perché è molto costosa e perché c’è un margine di in… - nuccia20 : RT @HSkelsen: Non sappiamo se l'FBI ha trovato i documenti, se c'erano, se riguardavano armi nucleari USA o di altri Stati. Ma se risultass… - Monteporo : Cosa è stato il partito della #Meloni lo sappiamo. È stato un partito fascista, basta considerare i fatti e i mili… -