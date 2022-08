Cosa è successo alla Champions League del Real Madrid? Le immagini mostrano un’ammaccatura (Di venerdì 12 agosto 2022) La finale della Supercoppa Europea è stata preceduta dall’esposizione dei trofei vinti dalla due squadre protagoniste. Il Real Madrid con Karim Benzema ha portato in campo la Champions League e l’Eintracht Francoforte per mano di Sebastian Rode ha messo sul piedistallo l’Europa League. Fin dal primo momento, però, è balzato agli occhi degli spettatori un dettaglio curioso sulla Coppa dalle grandi orecchie. La Champions League era ammaccata al lato di una delle due maniglie. L’incidente ha attirato l’attenzione di tutti coloro che hanno assisto al match che si sono chiesti Cosa fosse successo al trofeo. Secondo la Bild, non esiste una risposta univoca. Il quotidiano tedesco ha raccontato come l’inconveniente potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) La finale della Supercoppa Europea è stata preceduta dall’esposizione dei trofei vinti ddue squadre protagoniste. Ilcon Karim Benzema ha portato in campo lae l’Eintracht Francoforte per mano di Sebastian Rode ha messo sul piedistallo l’Europa. Fin dal primo momento, però, è balzato agli occhi degli spettatori un dettaglio curioso sulla Coppa dalle grandi orecchie. Laera ammaccata al lato di una delle due maniglie. L’incidente ha attirato l’attenzione di tutti coloro che hanno assisto al match che si sono chiestifosseal trofeo. Secondo la Bild, non esiste una risposta univoca. Il quotidiano tedesco ha raccontato come l’inconveniente potrebbe ...

