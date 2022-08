Cosa dicono i sondaggi sul Terzo Polo e perché l’obiettivo di Matteo Renzi e Carlo Calenda è molto lontano (Di venerdì 12 agosto 2022) Ma davvero il Terzo Polo di Matteo Renzi e Carlo Calenda riuscirà a spostare gli equilibri alle elezioni del 25 settembre? Il quotidiano francese Les Échos è convinto che gli elettori moderati di centrodestra, spaventati dal sovranismo e dall’euroscetticismo di Meloni e Salvini, potranno rivolgersi a Italia Viva e Azione. I suoi due leader, «nonostante la loro inimicizia personale, vogliono costituire una forza centrista accreditata con il 15% dai sondaggi più ottimisti. Riformatrice, liberale ed europeista, dovrebbe riprendere l’agenda Draghi. Questo Terzo Polo è convinto di poter essere l’ago della bilancia in un parlamento italiano altamente instabile. Nutre la speranza che l’ex governatore della Bce rimanga a Palazzo ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Ma davvero ildiriuscirà a spostare gli equilibri alle elezioni del 25 settembre? Il quotidiano francese Les Échos è convinto che gli elettori moderati di centrodestra, spaventati dal sovranismo e dall’euroscetticismo di Meloni e Salvini, potranno rivolgersi a Italia Viva e Azione. I suoi due leader, «nonostante la loro inimicizia personale, vogliono costituire una forza centrista accreditata con il 15% daipiù ottimisti. Riformatrice, liberale ed europeista, dovrebbe riprendere l’agenda Draghi. Questoè convinto di poter essere l’ago della bilancia in un parlamento italiano altamente instabile. Nutre la speranza che l’ex governatore della Bce rimanga a Palazzo ...

