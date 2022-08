Convocati PSG | fuori Icardi e gli esuberi | ci sono Navas e Paredes

leonzan75 : RT @serieAnews_com: ? #Psg, la sentenza di #Galtier sul futuro di #Icardi ??? 'Gli ho comunicato di voler ridurre il gruppo. Deve trovare un… - serieAnews_com : ? #Psg, la sentenza di #Galtier sul futuro di #Icardi ??? 'Gli ho comunicato di voler ridurre il gruppo. Deve trovar… - fabiodimaur : Capitolo Inter ??? L'offerta fatta dal @PSG_inside Per #Skriniar è ferma a 50 milioni ?? L' #Inter ne chiedo 70/80 a… - infoitsport : PSG, Icardi e Wanda Nara di nuovo in crisi? Galtier intanto lo lascia fuori dai convocati -

Insieme a Icardi, ilè intenzionato a scaricare anche Herrera, Draxler, Kurzawa, Gueye e Kehrer. Intanto, è stato escluso daidella sfida con il Clermont, vinta 5 - 0 dai parigini (6 ...Non solo: Massimiliano Allegri sembrava determinato a puntare nuovamente con forza sull'exed ... venendo quindi escluso daidel match per motivi disciplinari . Dal Club bianconero non è ...Esuberi PSG, il tecnico dei parigini avvisa i giocatori fuori dal progetto: o trovano una sistemazione o verranno relegati in Nacional 3.L’ex capitano dell’Inter fuori dalla prima squadra: si allena con gli esuberi, rischia di giocare con la squadra dell’associazione Psg, in quinta divisione, tra i dilettanti, Piace sempre al Monza in ...