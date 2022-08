Controlli anti degrado alla stazione Roma Trastevere: vasto dispiegamento di forze dell’ordine (FOTO E VIDEO) (Di venerdì 12 agosto 2022) Blitz interforze alla stazione Roma Trastevere con verifiche e Controlli sia nell’area interna allo scalo che in quella esterna. L’operazione, svolta su impulso del Questore di Roma e visto quanto determinato in seno all’Osservatorio territoriale per la sicurezza del XII Municipio, sotto l’egida della Prefettura, ha visto coinvolti il personale dei Distretti di P.S. San Paolo e Monteverde. Oltre 300 le persone controllate oltre alle verifiche negli esercizi commerciali. Le vie attenzionate dalle forze dell’ordine a Roma Trastevere Il blitz peraltro segue quello cd. ad “Alto Impatto” effettuato presso il campo nomadi di via Candoni, in zona Magliana martedì scorso durante il quale erano state ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Blitz intercon verifiche esia nell’area interna allo scalo che in quella esterna. L’operazione, svolta su impulso del Questore die visto quanto determinato in seno all’Osservatorio territoriale per la sicurezza del XII Municipio, sotto l’egida della Prefettura, ha visto coinvolti il personale dei Distretti di P.S. San Paolo e Monteverde. Oltre 300 le persone controllate oltre alle verifiche negli esercizi commerciali. Le vie attenzionate dalleIl blitz peraltro segue quello cd. ad “Alto Impatto” effettuato presso il campo nomadi di via Candoni, in zona Magliana martedì scorso durante il quale erano state ...

