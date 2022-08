“Contraffatti e tossici” | quei giocattoli cinesi che finiscono nelle mani dei bambini italiani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 agosto 2022) Siracusa, 12 ago – Siracusa come Napoli, come Catania, come Padova e tantissime altre città italiane invase dai negozidove a cadenza mensile vengono sequestrati prodotti non conformi e quindi potenzialmente pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica, in special modo dei. L’ultimo maxi sequestro è avvenuto oggi ed è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Lentini, Comune a nord della provincia siracusana, disposto dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa. Quasi 300mila i prodotti (266.993, per l’esattezza) privi dei requisiti minimi di sicurezza prescritti dal “Codice del Consumo”: materiale elettrico (2.980 pezzi),(97.894) e chincaglieria varia (166.119), per un valore complessivo di oltre 130 mila euro....