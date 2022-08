“Conto corrente sospeso”. L’avviso che sta terrorizzando gli italiani (Di venerdì 12 agosto 2022) A molti italiani sta arrivando un SMS da parte di un istituto bancario in cui si legge che il proprio Conto corrente è sospeso… Possedere un Conto corrente oggi è un requisito fondamentale per tutti gli italiani, soprattutto per quelli inseriti nel mondo del lavoro e per i pensionati. Se da una parte i pensionati L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 12 agosto 2022) A moltista arrivando un SMS da parte di un istituto bancario in cui si legge che il proprio… Possedere unoggi è un requisito fondamentale per tutti gli, soprattutto per quelli inseriti nel mondo del lavoro e per i pensionati. Se da una parte i pensionati L'articolo proviene da Consumatore.com.

christianrocca : Nel fantasmagorico programma di governo dell’estrema destra Meloni-Salvini-Berlusconi c’è, giuro che non è fake, “d… - Corriere : Gli bloccano il conto corrente: entra armato in banca e prende ostaggi (ma la folla lo sostiene) - Agenzia_Ansa : Entra armato in banca a Beirut e prende dipendenti in ostaggio chiedendo lo sblocco del suo conto corrente, congela… - 71locatelli : RT @christianrocca: Nel fantasmagorico programma di governo dell’estrema destra Meloni-Salvini-Berlusconi c’è, giuro che non è fake, “dirit… - ArocleLanzillo : @La7tv Nel frattempo ho iniziato il progressivo ritiro dei miei risparmi dal conto corrente. Non si può rischiare c… -