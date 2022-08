Conferenza stampa Pioli: «Ripartiamo dalla nostra energia. Sensazioni positive dai nuovi acquisti» (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore del Milan Pioli ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Udinese Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della prima partita del nuovo campionato contro l’Udinese. ENTUSIAMO – «Avere San Siro pieno è bello, sfruttiamo l’entusiasmo. Partiamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo. Partiamo dalla nostra energia e dalla voglia di cominciare bene il campionato». MILAN FORTE – «È un Milan forte. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della passata stagione e questo mi fa sempre pensare in positivo. Sono convinto che non abbiamo raggiunto il nostro massimo dobbiamo continuare a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore del Milanha parlato inalla vigilia della partita contro l’Udinese Stefano, allenatore del Milan, ha parlato inalla vigilia della prima partita del nuovo campionato contro l’Udinese. ENTUSIAMO – «Avere San Siro pieno è bello, sfruttiamo l’entusiasmo. Partiamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto e di quello che siamo. Partiamovoglia di cominciare bene il campionato». MILAN FORTE – «È un Milan forte. Ho rivisto nei miei giocatori gli stessi atteggiamenti della passata stagione e questo mi fa sempre pensare in positivo. Sono convinto che non abbiamo raggiunto il nostro massimo dobbiamo continuare a ...

