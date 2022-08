Conferenza stampa Giampaolo | «Vogliamo partire col piede giusto Al mercato non ci penso»

(Di venerdì 12 agosto 2022) L’allenatore della Sampdoriaha parlato in vista dell’esordio in campionato contro l’Atalanta Marco, allenatore della Sampdoria, ha parlato inin vista dell’esordio in campionato contro l’Atalanta. CONDIZIONE DELLA SQUADRA – «La squadra fino a oggi ha lavorato sempre bene, dal ritiro fino a questa mattina. Poi ci sono delle partite da giocare, questo fa parte del gioco. In quanto a sviluppo di quello che è il nostro lavoro, devo dare atto alla squadra di aver lavorato bene». ATALANTA – «Giochiamo la prima contro una squadra importante, dalla quale non sai mai cosa aspettarti. L’Atalanta è una rivale difficile, contiamo dicon ile fare risultato. Queste sono le nostre ...

juventusfc : ?? 14:30 La conferenza stampa per la presentazione di Gleison Bremer ?? Seguila qui ?? - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Bremer ?? #WelcomeBremer - VoltItalia : Volt parteciperà alle prossime #Elezioni2022! La nostra copresidente @elianacanaves parteciperà alle 18:30 alla co… - fantapazzcom : Giampaolo??: Djuricic ha sempre la stesa tecnica e Gabbiadini migliora e sarà convocato - HellasVeronaFC : Conferenza stampa: Gabriele #Cioffi #HVFC -

Ufficio Stampa

L'allenatore della Sampdoria Giampaolo ha parlato in vista dell'esordio in campionato contro l'Atalanta Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato inin vista dell'esordio in campionato contro l'Atalanta. CONDIZIONE DELLA SQUADRA ...Il regista Ron Howard torna al cinema a due anni dal dramma 'Elegia americana con Amy Adams e Glenn Close .' In unaper ' Thirteen Lives' Howard ha spiegato perché ha realizzato ... Al termine della seduta pre ferragostana Giunta: alle 11.45 conferenza stampa in Provincia Sfida affascinante in Serie B tra Parma e Bari, due formazioni canditate alla promozione in Serie A. PROBABILI FORMAZIONI PARMA-BARI PARMA (4-2-3-1): Chichizo ...I cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito e alla profilazione dell'utente per fini statistici. Proseguendo nella navigazione o chiudendo questa finestra, presti il tuo consenso all'in ...