Conference League: il 18 agosto, ore 21, al Franchi, Fiorentina – Twente. Biglietti già in vendita

Usciti orari prezzi ufficiali della sfida per l'accesso in Conference League della Fiorentina contro il Twente. I viola sono attesi nella sfida d'andata a Franchi giovedì 18/08/2022 alle ore 21:00

