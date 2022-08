Con Cottarelli, il Pd usa la vecchia strategia del Pci contro socialisti e radicali (stavolta con i radicali complici) (Di venerdì 12 agosto 2022) Probabilmente Carlo Cottarelli, che nella vita ha fatto altro e ha poca dimestichezza con le vicende del pleistocene partitocratico, non sa che la sua candidatura nel PD, insieme a quelle di altre personalità, che presumibilmente vedremo fioccare in funzione anti Renzi-Calenda nei prossimi giorni, risponde allo stesso schema utilizzato dal PCI ormai più di mezzo secolo fa con l’operazione della Sinistra Indipendente. Riassunto per i più giovani e per gli immemori. Nel 1967 – nume tutelare il monumentale Ferruccio Parri – da Botteghe Oscure fu promossa una campagna di reclutamento di eminenti personalità, che rispondevano al tipo ideale del progressismo democratico, senza compromissioni con la storia stalinista e che nel 1968 furono traghettate, attraverso le liste comuniste, nel Senato della Repubblica, dove costituirono un gruppo parlamentare autonomo, denominato, per ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 agosto 2022) Probabilmente Carlo, che nella vita ha fatto altro e ha poca dimestichezza con le vicende del pleistocene partitocratico, non sa che la sua candidatura nel PD, insieme a quelle di altre personalità, che presumibilmente vedremo fioccare in funzione anti Renzi-Calenda nei prossimi giorni, risponde allo stesso schema utilizzato dal PCI ormai più di mezzo secolo fa con l’operazione della Sinistra Indipendente. Riassunto per i più giovani e per gli immemori. Nel 1967 – nume tutelare il monumentale Ferruccio Parri – da Botteghe Oscure fu promossa una campagna di reclutamento di eminenti personalità, che rispondevano al tipo ideale del progressismo democratico, senza compromissioni con la storia stalinista e che nel 1968 furono traghettate, attraverso le liste comuniste, nel Senato della Repubblica, dove costituirono un gruppo parlamentare autonomo, denominato, per ...

galeazzobignami : Carlo Cottarelli, quello che ci veniva presentato come un tecnico imparziale, si candida con il PD. Ma perché in I… - EnricoLetta : Grazie a Carlo @CottarelliCPI che si candiderà con la coalizione @pdnetwork @Piu_Europa nel nord Italia.… - Rinaldi_euro : Con #Cottarelli ottimo acquisto di +Europa! Asfaltata storica di ?@borghi_claudio? - Domenic20508867 : RT @hystrionico1984: Cottarelli ha detto che è un onore essere candidato con il PD. ANCHE PER NOI È UN ONORE NON VOTARTI. - italiano1061975 : RT @hystrionico1984: Cottarelli ha detto che è un onore essere candidato con il PD. ANCHE PER NOI È UN ONORE NON VOTARTI. -