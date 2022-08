Come sta Salman Rushdie accoltellato a New York? Lo scrittore oggetto di minacce di morte di matrice islamista (Di venerdì 12 agosto 2022) Come sta Salman Rushdie accoltellato a New York? Mentre il video dell’aggressione fa il giro dei social e del web, i fan, e non solo, provano a mettere insieme i pezzi di quello che è successo a New York provando a capire quanto grave è la situazione dello scrittore. Al momento non sono chiare le condizioni del noto scrittore ma tutti ricordano il momento in cui è stato colpito da una fatwa (un editto di morte) per via di una delle sue opere, il libro “I Versetti Satanici”. Salman Rushdie si trovava sul palco dello Chautauqua Institution, nello Stato di New York, per una conferenza dello nell’ambito di un festival letterario quando un uomo si è lanciato contro di lui colpendolo al ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 agosto 2022)staa New? Mentre il video dell’aggressione fa il giro dei social e del web, i fan, e non solo, provano a mettere insieme i pezzi di quello che è successo a Newprovando a capire quanto grave è la situazione dello. Al momento non sono chiare le condizioni del notoma tutti ricordano il momento in cui è stato colpito da una fatwa (un editto di) per via di una delle sue opere, il libro “I Versetti Satanici”.si trovava sul palco dello Chautauqua Institution, nello Stato di New, per una conferenza dello nell’ambito di un festival letterario quando un uomo si è lanciato contro di lui colpendolo al ...

