Come funziona la truffa delle case-vacanza | belle foto su Booking | pagamento anticipato e l’orrore all’arrivo

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 agosto 2022) Non solo albergatorildini. Anche quest’estate sono in tantissimi a denunciare di aver pagato il soggiorno per, che si sono rivelate contrarie alle aspettative. E non in meglio. La dinamica è sempre la stessa: mettono l’annuncio di una casa molto bella a prezzi abbordabili, in zone altamente turistiche (solitamente a pochi passi dal mare). Poi chi l’ha prenotata arriva sul luogo e rimane con le mani in mano. La struttura non si trova nella zona indicata nella prenotazione, i servizi che erano garantiti mancano o necessitano di unextra e la casa non è nelle condizioni. Ma c’è a chi va anche peggio: la casa non esiste. Il giocotreDopo i clienti infuriati all’albergo di Rimini, che si sono ...