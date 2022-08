Come funziona il nuovo potere offensivo del governo nel settore cyber (Di venerdì 12 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il decreto contiene effettivamente una norma (l’articolo 37) che attribuisce alla presidenza del Consiglio poteri di reazione ad attacchi informatici. Pertanto, rinviando per gli aspetti di sistema a quanto già scritto su questa testata è ora possibile entrare nel merito dell’impianto normativo effettivamente adottato dal Legislatore. Il nome dell’articolo —Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico— detta il perimetro operativo della norma: vertendo in materia di intelligence, le nuove regole dovrebbero occuparsi di potenziamento della raccolta di informazioni da mettere a disposizione delle strutture istituzionali competenti nella gestione di attacchi a infrastrutture ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. Il decreto contiene effettivamente una norma (l’articolo 37) che attribuisce alla presidenza del Consiglio poteri di reazione ad attacchi informatici. Pertanto, rinviando per gli aspetti di sistema a quanto già scritto su questa testata è ora possibile entrare nel merito dell’impianto normativo effettivamente adottato dal Legislatore. Il nome dell’articolo —Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico— detta il perimetro operativo della norma: vertendo in materia di intelligence, le nuove regole dovrebbero occuparsi di potenziamento della raccolta di informazioni da mettere a disposizione delle strutture istituzionali competenti nella gestione di attacchi a infrastrutture ...

gparagone : #RaccoltaFirme, .....come funziona: ?? Se sono di Varese e vado al mare a #Rimini, non posso firmare. Né possiamo… - AlbertoBagnai : @z_come_zorro Magari chiedilo al milione e mezzo di partite IVA che la stanno adottando se funziona o meno (e atten… - itinagli : È importante fare chiarezza: la #FlatTax è infattibile ed aiuta solo i ricchi. Il tutto a scapito dei servizi ai ci… - formichenews : Come funziona il nuovo potere offensivo del governo nel settore cyber. L'analisi di Andrea Monti ?? ??… - ElTrattore : @Ric_BamBam @eltucusalamanca @elpatron0_ Sei in un paesino di 100 abitanti di cui 99 sono pecore che cazzo ne vuoi… -