Colpo di scena: sarà l’ex presidente del Senato Schifani il candidato del centrodestra alla Regione Sicilia (Di venerdì 12 agosto 2022) La conferma è arrivata da Ignazio La Russa. Il cofondatore di Fratelli d’Italia ha spiegato all’agenzia di stampa Ansa che il centrodestra ha scelto Renato Schifani come candidato per le elezioni regionali in Sicilia, in programma il prossimo 25 settembre. Ex presidente del Senato, Schifani è stato selezionato in una rosa di nomi proposti da Silvio Berlusconi: «Ho parlato con Giorgia Meloni che, nell’impossibilità di far convergere tutta la coalizione sul presidente uscente Musumeci, ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra la rosa che il presidente stesso gli ha proposto. Il nome individuato da noi, tra i nomi fatti, è Renato Schifani». La scelta, spiega La Russa, arriva soprattutto per ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) La conferma è arrivata da Ignazio La Russa. Il cofondatore di Fratelli d’Italia ha spiegato all’agenzia di stampa Ansa che ilha scelto Renatocomeper le elezioni regionali in, in programma il prossimo 25 settembre. Exdelè stato selezionato in una rosa di nomi proposti da Silvio Berlusconi: «Ho parlato con Giorgia Meloni che, nell’impossibilità di far convergere tutta la coalizione suluscente Musumeci, ha accolto la proposta di Silvio Berlusconi di individuare un nome tra la rosa che ilstesso gli ha proposto. Il nome individuato da noi, tra i nomi fatti, è Renato». La scelta, spiega La Russa, arriva soprattutto per ...

