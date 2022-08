infoitinterno : Calamità naturali, Coviello (Cnr-Iriss): “il 55% delle case italiane esposte ad elevato rischio idrogeologico” - ilpensologo : Cnr: 'Il 55% delle case italiane è ad alto rischio idrogeologico'. Ma anche vivere sotto i ponti non è sicuro.… - aniaufficiale : Secondo uno studio del @CNRsocial_ il 55% delle case italiane è ad alto rischio idrogeologico. Ancora molto contenu… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Cnr: 'Il 55% delle case italiane è ad alto rischio idrogeologico' #2011 #ligurianord-occidentale #renatosomma #tosc… - MediasetTgcom24 : Cnr: 'Il 55% delle case italiane è ad alto rischio idrogeologico' #2011 #ligurianord-occidentale #renatosomma… -

Agenzia ANSA

Piu' della meta' delle case in Italia sono ad alto rischio idrogeologico e le ondate di caldo, le inondazioni improvvise, le piene dei fiumi e le colate di fango, che stanno colpendo anche in questi ......di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (- ... In particolare, è esposto a elevato rischio idrogeologico il% delle abitazioni italiane, più ... Cnr: "55% delle case italiane a alto rischio idrogeologico" - Italia Piu' della meta' delle case in Italia sono ad alto rischio idrogeologico e le ondate di caldo, le inondazioni improvvise, le piene dei fiumi e ...Antonio Coviello del Cnr ha spiegato perché oltre la metà delle case in Italia è a elevato rischio idrogeologico: cosa sta succedendo nel nostro Paese.