Clamoroso nel Pd, De Caro si chiama fuori: “Non mi candido, non ci sono le condizioni” (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra nell’aria da alcuni giorni, ora è ufficiale: Umberto Del Basso De Caro rinuncia alla candidatura per le politiche del 25 settembre. Dopo aver rappresentato il Pd nelle ultime due legislature, ricoprendo anche l’incarico di sottosegretario alle Infrastrutture con i governi Renzi e Gentiloni, il deputato beneventano abdica. La decisione è stata comunicata con una missiva indirizzata ai segretari provinciali del Pd di Benevento e Avellino. Per ora nessun commento dalla federazione sannita mentre raggiunto da Anteprima24 il segretario provinciale di Avellino Nello Pizza invita De Caro a ripensarci: “La comunicazione mi ha spiazzato. Spero possa ripensarci perchè il partito ha bisogno di personalità come lui”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEra nell’aria da alcuni giorni, ora è ufficiale: Umberto Del Basso Derinuncia alla candidatura per le politiche del 25 settembre. Dopo aver rappresentato il Pd nelle ultime due legislature, ricoprendo anche l’incarico di sottosegretario alle Infrastrutture con i governi Renzi e Gentiloni, il deputato beneventano abdica. La decisione è stata comunicata con una missiva indirizzata ai segretari provinciali del Pd di Benevento e Avellino. Per ora nessun commento dalla federazione sannita mentre raggiunto da Anteprima24 il segretario provinciale di Avellino Nello Pizza invita Dea ripensarci: “La comunicazione mi ha spiazzato. Spero possa ripensarci perchè il partito ha bisogno di personalità come lui”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

