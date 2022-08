‘Cinema’ a casa: in arrivo TV OLED da 97 pollici (Di venerdì 12 agosto 2022) Non passa certo inosservato il nuovo arrivato in casa LG e non solo in termini di specifiche tecniche che comunque sono estremamente elevate. Ad affascinare e sorprendere sono anche le sue dimensioni non esattamente tascabili. Ci stiamo riferendo al TV OLED dalla bellezza di 97 pollici per quasi due metri di base. Annunciato da LG in occasione del CES 2022, l’ingresso del possente televisore dovrebbe ormai avere le ‘ore contate’. Infatti LG Display ha mostrato al pubblico il nuovo pannello che sarà alla base della televisione all’interno del proprio stand alla manifestazione coreana di settore K-Display 2022. Leggi anche: Volantino Mediaworld, ‘Mega Saldi’: offerte imperdibili su smartphone, PC, tablet e smart tv fino al 17 agosto LG Display: le caratteristiche del nuovo TV OLED Analogamente agli altri pannelli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Non passa certo inosservato il nuovo arrivato inLG e non solo in termini di specifiche tecniche che comunque sono estremamente elevate. Ad affascinare e sorprendere sono anche le sue dimensioni non esattamente tascabili. Ci stiamo riferendo al TVdalla bellezza di 97per quasi due metri di base. Annunciato da LG in occasione del CES 2022, l’ingresso del possente televisore dovrebbe ormai avere le ‘ore contate’. Infatti LG Display ha mostrato al pubblico il nuovo pannello che sarà alla base della televisione all’interno del proprio stand alla manifestazione coreana di settore K-Display 2022. Leggi anche: Volantino Mediaworld, ‘Mega Saldi’: offerte imperdibili su smartphone, PC, tablet e smart tv fino al 17 agosto LG Display: le caratteristiche del nuovo TVAnalogamente agli altri pannelli ...

CorriereCitta : ‘Cinema’ a casa: in arrivo TV OLED da 97 pollici - superbeasto1 : RT @comingsoonit: Dopo una settimana dall'incidente in cui #AnneHeche è andata a sbattere contro il muro di una casa, viene comunicato che… - frantoio77 : RT @comingsoonit: Dopo una settimana dall'incidente in cui #AnneHeche è andata a sbattere contro il muro di una casa, viene comunicato che… - andrea_picchio : La Casa del Fascio di Kos (1938) Ora in Piazza Libertà, ci sono ristoranti e un cinema. - alpacaprinceso : RT @greysloanbly: Un anno fa oggi al cinema per guardare Black Widow, tornata a casa non sono più stata la stessa -

Brooklyn Beckham posa per la cover di Variety ...del matrimonio Il primogenito di casa Beckham e l'ereditiera americana hanno finalmente detto Sì con un rito ebraico in Florida, nella proprietà della famiglia di lei. Agli invitati, star del cinema, ... Il nuovo libro di Alberto Cavaglion Fare i conti con il fascismo ...d'Italia sotto i decreti sulla razza ha sorpreso chi come me ricordava che per lunghi decenni casa ... lodi sperticate al film venivano da coloro che a De Felice s'opponevano con forza, ma al cinema ... Immobiliare.it ...del matrimonio Il primogenito diBeckham e l'ereditiera americana hanno finalmente detto Sì con un rito ebraico in Florida, nella proprietà della famiglia di lei. Agli invitati, star del, ......d'Italia sotto i decreti sulla razza ha sorpreso chi come me ricordava che per lunghi decenni... lodi sperticate al film venivano da coloro che a De Felice s'opponevano con forza, ma al... Cinema in Casa Fai da Te: in Sala o all'Aperto Idee su come farlo e Costi