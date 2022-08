Ciclismo su pista, Vittoria Guazzini dopo l’argento agli Europei: “Che risultato! Diamo tutte il massimo lottando per la stessa causa” (Di venerdì 12 agosto 2022) In occasione della finalissima tra Italia e Germania nell’Inseguimento femminile del Ciclismo su pista agli Europei 2022 di Monaco, il quartetto azzurro ha conquistato la medaglia d’argento, arrendendosi dunque soltanto alle campionesse olimpiche in carica. L’oro è stato soltanto accarezzato dalle azzurre assolute protagoniste quest’oggi, Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi: la finale era stata raggiunta con il miglior tempo delle batterie di qualificazione, e nella parte centrale dell’ultimo atto contro la Germania le italiane erano arrivate anche a ottenere un vantaggio di oltre un secondo. Tuttavia, il quartetto tedesco si è mostrato superiore nelle battute finali meritando la medaglia più prestigiosa a livello ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) In occasione della finalissima tra Italia e Germania nell’Inseguimento femminile delsu2022 di Monaco, il quartetto azzurro ha conquistato la meda d’argento, arrendendosi dunque soltanto alle campionesse olimpiche in carica. L’oro è stato soltanto accarezzato dalle azzurre assolute protagoniste quest’oggi, Rachele Barbieri,, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi: la finale era stata raggiunta con il miglior tempo delle batterie di qualificazione, e nella parte centrale dell’ultimo atto contro la Germania le italiane erano arrivate anche a ottenere un vantaggio di oltre un secondo. Tuttavia, il quartetto tedesco si è mostrato superiore nelle battute finali meritando la meda più prestigiosa a livello ...

