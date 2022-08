Ciclismo su pista, l’Italia mette paura alla Germania ed è argento nell’inseguimento a squadre femminile (senza Elisa Balsamo) (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva la prima medaglia per la spedizione italiana agli Europei di Ciclismo su pista 2022. Dopo essere riuscite ad entrare in finale con il miglior tempo, le azzurre hanno dovuto arrendersi alle Campionesse del Mondo della Germania nell’inseguimento a squadre. L’argento replica quanto fatto nelle ultime due edizioni della rassegna continentale, segno dell’enorme qualità della formazione azzurra. Il CT Marco Villa ha schierato per questa finale Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi, con Martina Fidanza risparmiata per l’appuntamento con lo Scratch. La formazione teutonica schierava invece Lisa Brennauer, Lisa Klein, Franziska Brausse e Mieke Kroeger. La partenza del quartetto azzurro era stata estremamente incoraggiante, con una grande prima trainata ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva la prima medaglia per la spedizione italiana agli Europei disu2022. Dopo essere riuscite ad entrare in finale con il miglior tempo, le azzurre hanno dovuto arrendersi alle Campionesse del Mondo della. L’replica quanto fatto nelle ultime due edizioni della rassegna continentale, segno dell’enorme qualità della formazione azzurra. Il CT Marco Villa ha schierato per questa finale Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Silvia Zanardi, con Martina Fidanza risparmiata per l’appuntamento con lo Scratch. La formazione teutonica schierava invece Lisa Brennauer, Lisa Klein, Franziska Brausse e Mieke Kroeger. La partenza del quartetto azzurro era stata estremamente incoraggiante, con una grande prima trainata ...

lokisuperstark : Ciclismo su pista inseguimento a squadra e ci sono i danesi Mi ricorda troppo la finale olimpica???? - albma96 : RT @Baccotvnews: ??Medaglia d'oro per Giorgio Minisini nel nuoto artistico.??Argento per Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini… - RaiSport : European Championships Monaco 2022 Rachele Barbieri, Vittoria Guazzini, Letizia Paternoster e Martina Fidanza conq… - sportmediaset : Il quartetto azzurro sfiora l’impresa: è argento nell’inseguimento donne #ciclismopista - Baccotvnews : ??Medaglia d'oro per Giorgio Minisini nel nuoto artistico.??Argento per Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Vittoria G… -