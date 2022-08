Ciclismo su pista, Italia non all’altezza nell’inseguimento a squadre senza Ganna e Milan (Di venerdì 12 agosto 2022) È normale, visti gli ultimi risultati, che ci si attendeva molto di più. Una compagine che può vantare nel 2021 il titolo olimpico e quello mondiale deve puntare sempre in alto, ma ci sono ovviamente delle considerazioni da fare. L’Italia dell’inseguimento a squadre maschile non si è rivelata all’altezza della situazione agli Europei di Ciclismo su pista in quel di Monaco di Baviera. Gli azzurri, con il quartetto formato da Francesco Lamon, Davide Plebani, Manlio Moro e Liam Bertazzo, non avevano convinto nella fase preliminare, per poi arrendersi alla Danimarca nel primo turno salutando la zona medaglie. La formazione però era molto rimaneggiata rispetto a quella di Tokyo o quella di Roubaix. L’assenza, su tutti, di Filippo Ganna, vera e propria stella della ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) È normale, visti gli ultimi risultati, che ci si attendeva molto di più. Una compagine che può vantare nel 2021 il titolo olimpico e quello mondiale deve puntare sempre in alto, ma ci sono ovviamente delle considerazioni da fare. L’dell’inseguimento amaschile non si è rivelatadella situazione agli Europei disuin quel di Monaco di Baviera. Gli azzurri, con il quartetto formato da Francesco Lamon, Davide Plebani, Manlio Moro e Liam Bertazzo, non avevano convinto nella fase preliminare, per poi arrendersi alla Danimarca nel primo turno salutando la zona medaglie. La formazione però era molto rimaneggiata rispetto a quella di Tokyo o quella di Roubaix. L’as, su tutti, di Filippo, vera e propria stella della ...

