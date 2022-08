Ciclismo su pista, Europei 2022: Italia fuori dalla zona medaglie. Gli azzurri dell’inseguimento a squadre non terminano la prova (Di venerdì 12 agosto 2022) La formazione era nettamente rimaneggiata: mancavano Filippo Ganna, la stella assoluta dell’Italia, ma anche Simone Consonni e Jonathan Milan, tre dei condottieri del quartetto tricolore verso i trionfi alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Roubaix. La delusione però resta, perché quella di oggi non è stata una gran bella figura. Agli Europei di Ciclismo su pista di Monaco, infatti, gli azzurri dell’inseguimento a squadre maschile devono salutare la zona medaglie: il Bel Paese con Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani si arrende nella sfida storica alla Danimarca, decidendo addirittura di non concludere la prova. Ciclismo su pista, Europei ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) La formazione era nettamente rimaneggiata: mancavano Filippo Ganna, la stella assoluta dell’, ma anche Simone Consonni e Jonathan Milan, tre dei condottieri del quartetto tricolore verso i trionfi alle Olimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Roubaix. La delusione però resta, perché quella di oggi non è stata una gran bella figura. Aglidisudi Monaco, infatti, glimaschile devono salutare la: il Bel Paese con Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Manlio Moro e Davide Plebani si arrende nella sfida storica alla Danimarca, decidendo addirittura di non concludere lasu...

Doctor_D03 : ??AGGIORMENTO EUROPEI?????? ??FINALE PER LA MEDAGLIA D'ORO ?? h: 16:30 ?????WOMEN'S TEAM PURSUIT, ciclismo su pista L'ITA… - sportface2016 : L'Italia chiude col settimo tempo nel ciclismo su pista a Monaco - Doctor_D03 : l'Italia del ciclismo deve lavorare tanto, ormai neanche più in pista è forte.#Munich2022 - Gazzetta_it : Europei su pista: il quartetto femminile in finale per l’oro - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: super Olanda nel Team Sprint maschile adesso il Team Pursuit -… -