Ciclismo, Europei 2022: Giacomo Nizzolo costretto al forfait, verrà sostituito da Elia Viviani

Fatale per Giacomo Nizzolo la caduta rimediata due giorni fa in Belgio, al Circuit Franco Belge: l'azzurro, che è andato in Germania per tentare un recupero in extremis, è stato costretto al forfait per la gara in linea degli Europei di Ciclismo su strada. verrà sostituito da Elia Viviani. Così al sito federale il campione europeo 2020: "Oggi ho effettuato una ricognizione del percorso, ma ho delle ferite e degli ematomi che si fanno ancora sentire. Per rispetto della Nazionale e dei compagni devo fare un passo indietro. Spero di tornare in gara ad Amburgo. Domani sarò a casa e mi sottoporrò ai trattamenti necessari. Domenica non gareggio, ma sarò vicino ai miei compagni e spero possano fare qualcosa di grande".

