Chi è Salman Rushdie | l’autore di “I versi satanici” che vive sotto protezione dal 1989

Avvenire_Nei : Chi è #SalmanRushdie lo scrittore dei 'Versetti satanici' - smallyesbigno : RT @MariuzzoAndrea: Interessante come cerchi di imbarcare sul suo carro Salman #Rushdie @lasoncini, una che viste le sue posizioni sull'inc… - AlbertoFrack : RT @Avvenire_Nei: Chi è #SalmanRushdie lo scrittore dei 'Versetti satanici' - croaton68 : RT @dariodangelo91: ??Lo scrittore indiano Salman Rushdie è stato aggredito sul palco durante un evento a New York. Nel 1988, dopo la pubbl… - Moonlightshad1 : RT @MariuzzoAndrea: Interessante come cerchi di imbarcare sul suo carro Salman #Rushdie @lasoncini, una che viste le sue posizioni sull'inc… -

Solo nel 2005 un giornalista del Times scoprì in un cimitero di Teheran una lapide che lo commemorava come "primo martire a morire in una missione per uccidereRushdie". In Italia nel 1991 ...EccoRushdie cosa è successo a New York. leggi anche Petrolio: prezzi oscillano con il ritorno del fattore IranRushdie, l'autore de I versi satanici AhmedRushdie , ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Lo scrittore stava tenendo una conferenza. La governatrice di New York: 'Rusdie sta ricevendo le cure di cui ha bisogno'. Trasportato in ospedale è sottoposto a intervento chirurgico.Rushdie è l'autor ...