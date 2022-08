Champions League avanti Benfica, Psv Eindhoven (Di venerdì 12 agosto 2022) Champions League avanti Benfica, Dinamo Kiev, Psv Eindhoven… Nel prossimo turno, per lo spareggio, per accedere ai gironi della massima competizione continentale, ci sarà la sfida tra Benfica e Dinamo Kiev. Tra gli altri scontri registriamo le sfide tra i Rangers Glasgow e il Psv Eindhoven e l’Fc Copenaghen e Trabzonspor. In Europa League il Partizan Belgrado retrocede in Conference perdendo il confronto con i ciprioti dell’Aek Larnaca. In Conference, invece, avanti le olandesi Az Alkmaar (a valanga sul Dundee Utd 7-0) e Twente, che nel prossimo turno incontrerà la Fiorentina per accedere alla prossima edizione della coppa più giovane dell’Uefa. Champions League avanti ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 agosto 2022), Dinamo Kiev, Psv… Nel prossimo turno, per lo spareggio, per accedere ai gironi della massima competizione continentale, ci sarà la sfida trae Dinamo Kiev. Tra gli altri scontri registriamo le sfide tra i Rangers Glasgow e il Psve l’Fc Copenaghen e Trabzonspor. In Europail Partizan Belgrado retrocede in Conference perdendo il confronto con i ciprioti dell’Aek Larnaca. In Conference, invece,le olandesi Az Alkmaar (a valanga sul Dundee Utd 7-0) e Twente, che nel prossimo turno incontrerà la Fiorentina per accedere alla prossima edizione della coppa più giovane dell’Uefa....

