Cercasi seggio per lady Mastella. Continua il bestiario elettorale (Di venerdì 12 agosto 2022) Il matrimonio tra Matteo e Carlo s’è fatto. Ma non c’è da stare tranquilli perché passerà pochissimo tempo prima che si rimettano a bastonarsi di nuovo. Eccoci al nuovo bestiario elettorale. RESISTENTE COME UN FASSINO In nome del rinnovamento e dei volti nuovi da portare in Parlamento il Pd decide di concedere la settima legislatura a Piero Fassino, entrato alla Camera per la prima volta nel 1994 con una pausa di 7 anni da sindaco di Torino. Letta avrebbe voluto candidarlo nel plurinominale in Emilia Romagna ma il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini giustamente ha respinto la proposta: “Se ti ritieni leader, prendi i voti a casa tua”, ha detto Bonaccini. Fassino tace. Calati juncu ca passa la china. BERLUSCONI IN RITARDO “Di fronte all’inflazione, che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzerare l’Iva sui prodotti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) Il matrimonio tra Matteo e Carlo s’è fatto. Ma non c’è da stare tranquilli perché passerà pochissimo tempo prima che si rimettano a bastonarsi di nuovo. Eccoci al nuovo. RESISTENTE COME UN FASSINO In nome del rinnovamento e dei volti nuovi da portare in Parlamento il Pd decide di concedere la settima legislatura a Piero Fassino, entrato alla Camera per la prima volta nel 1994 con una pausa di 7 anni da sindaco di Torino. Letta avrebbe voluto candidarlo nel plurinominale in Emilia Romagna ma il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini giustamente ha respinto la proposta: “Se ti ritieni leader, prendi i voti a casa tua”, ha detto Bonaccini. Fassino tace. Calati juncu ca passa la china. BERLUSCONI IN RITARDO “Di fronte all’inflazione, che sta erodendo i redditi e i risparmi delle famiglie, vogliamo azzerare l’Iva sui prodotti ...

