AGI - Il via libera è giunto - al termine di un incrociarsi di veti che avevano fermato uno dopo l'altro Nello Musumeci, Stefania Prestigiacomo, Nino Minardo e Raffaele Stancanelli - da Fratelli d'Italia in una partita di giro che vede, tra le Regioni, la Sicilia 'assegnata' a Forza Italia: Renato Schifani, ex presidente del Senato e forzista della primissima ora, è in pole position per il Centrodestra nella sfida per la presidenza della Regione Siciliana nell'election day del prossimo 25 settembre. "Fdi ha voluto ancora una volta tenere unita la coalizione", ha detto Ignazio La Russa. "Forza Italia - ha aggiunto il vice presidente della Senato - ci ha fornito una rosa di nomi e Giorgia Meloni ha scelto quello di Schifani per la sua competenza, il ...

berlusconi : L’obiettivo di Forza Italia e del centrodestra è quello di accompagnare il Paese verso un periodo di riforme che sa… - Giorgiolaporta : 22 punti di vantaggio per il #centrodestra in questo #sondaggio elaborato da #Youtrend per la nota tv sovranista… - Giorgiolaporta : #Centrodestra al 90% nei collegi uninominali? Chi vuole espatriare può iniziare a prende i biglietti #Ryanair. Se… - fisco24_info : Centrodestra verso la candidatura di Schifani a Governatore della Sicilia: AGI - Il via libera è giunto - al termi… - Sbrn65 : RT @Resistenza1967: Il programma della del #centrodestra in materia di salute è una MERDA INVOTABILE. “Promozione di comportamenti virtuosi… -