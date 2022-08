Centri estivi a Cerveteri, aperti i rimborsi alle famiglie: come fare domanda (Di venerdì 12 agosto 2022) Cerveteri – Un contributo a sostegno delle famiglie che hanno sostenuto spese per l’iscrizione dei propri figli presso i Centri estivi diurni. L’avviso è rivolto alle famiglie i cui figli minori di età compresa tra i 3 e i 14anni e fino a 21 anni per utenti diversamente abili, hanno svolto attività nei Centri estivi per i mesi da giugno a settembre 2022. Il bando è aperto ai soli nuclei residenti nel Comune di Cerveteri. I contributi disponibili rientrano nell’ambito del Decreto Legge n.73 (art. 39 del D.L. 21 Giugno 2022) Finanziamento ai Comuni per iniziative rivolte a contrastare lo stress post pandemico sui minori. “Si tratta di un’opportunità importante per le famiglie – ha detto Francesca Badini, assessore ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 12 agosto 2022)– Un contributo a sostegno delleche hanno sostenuto spese per l’iscrizione dei propri figli presso idiurni. L’avviso è rivoltoi cui figli minori di età compresa tra i 3 e i 14anni e fino a 21 anni per utenti diversamente abili, hanno svolto attività neiper i mesi da giugno a settembre 2022. Il bando è aperto ai soli nuclei residenti nel Comune di. I contributi disponibili rientrano nell’ambito del Decreto Legge n.73 (art. 39 del D.L. 21 Giugno 2022) Finanziamento ai Comuni per iniziative rivolte a contrastare lo stress post pandemico sui minori. “Si tratta di un’opportunità importante per le– ha detto Francesca Badini, assessore ...

