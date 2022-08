Caso Orlandi, la lettera segreta di Andreotti: così Don Vergari chiese aiuto per il presunto boss della Magliana (Di venerdì 12 agosto 2022) Emergono scambi epistolari tra Giulio Andreotti e Don Vergari. Ed escono fuori i movimenti di Andreotti, a fine anni ’80, per la famiglia De Pedis. Ovvero dell’uomo indicato da pentiti e poliziotti come boss della Banda della Magliana, anche se non è mai stato condannato. Nel 1989 il Divo Giulio era a capo del governo italiano. In quell’anno il rettore della Basilica di Sant’Apollinare Don Vergari gli scrisse per chiedergli un favore per il fratello di Enrico De Pedis, alias Renatino. Ovvero Marco De Pedis. «La sera del 18 agosto sono intervenuti nel ristorante per un controllo gli agenti di polizia, stilando un verbale, perché Jean e Taddeo, avevano il certificato di robusta e sana costituzione fisica fatto nella Caritas e secondo ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Emergono scambi epistolari tra Giulioe Don. Ed escono fuori i movimenti di, a fine anni ’80, per la famiglia De Pedis. Ovvero dell’uomo indicato da pentiti e poliziotti comeBanda, anche se non è mai stato condannato. Nel 1989 il Divo Giulio era a capo del governo italiano. In quell’anno il rettoreBasilica di Sant’Apollinare Dongli scrisse per chiedergli un favore per il fratello di Enrico De Pedis, alias Renatino. Ovvero Marco De Pedis. «La sera del 18 agosto sono intervenuti nel ristorante per un controllo gli agenti di polizia, stilando un verbale, perché Jean e Taddeo, avevano il certificato di robusta e sana costituzione fisica fatto nella Caritas e secondo ...

Matt_Orlandi : @MaxDevilMoro @Rog_2 Poi è stato riportato 'deve', quando penso abbia detto 'dovrebbe dimettersi'. In ogni caso, su… - laviniamainardi : Caso Orlandi, la lettera segreta di Andreotti - la Repubblica - serenel14278447 : Caso Orlandi, la lettera segreta di Andreotti - CatelliRossella : Come mai salta fuori solo ora ??? Caso Orlandi, la lettera segreta di Andreotti - Matt_Orlandi : @JStraccini Nel caso specifico ha un rancore personale, che è paragonabile a quello di Letta per Renzi -