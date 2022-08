Casadei | il Chelsea alza il tiro | l' offerta sale a 10 milioni Ma l' Inter vuole di più

(Di venerdì 12 agosto 2022) Non è ancora abbastanza per l', ma questo passettino in avanti fa capire che l'esse è reale, concreto, non certo fumoso. Fa immaginare possibili sviluppi nell'immediato. Ieri ilè ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, gli occhi di #Chelsea, #Nizza e #Sassuolo su #Casadei - Ekremkonur : ?? Cesare Casadei ?? Chelsea ? #CFC ??? #ForzaInter - DiMarzio : .@Inter, su #Casadei c'è anche l'interesse del #Nizza. Il club francese pronto a superare l'offerta del #Chelsea - VELOSPORT1960 : - FcInterNewsit : CdS - Casadei preferisce il Chelsea al Nizza: in ballo anche Lukaku e Dumfries -

Ieri ilè tornato indirettamente a riparlare con i nerazzurri di Cesare, il pezzo più pregiato della cantera che rischia di trasformarsi in una specie di salva - vita estivo. Dopo la ...Appuntamento con il Sassuolo perIntanto continua la corsa internazionale per Cesare. Trae Nizza, società che potrebbero garantire ai nerazzurri tra i 10 e i 12 milioni di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Secondo la stampa sportiva britannica, l'Inter potrebbe accettare l'offerta del Chelsea per il giocatore classe 2003 ...