Carabinieri: il sindacato Nsc nomina Segretario Generale Provinciale Aggiunto di Bologna Luigi Salanitro (Di venerdì 12 agosto 2022) NSC – Nuovo sindacato Carabinieri conta diverse centinaia di iscritti in Emilia Romagna, con l’introduzione della Legge 28 aprile 2022, n. 46, l’associazionismo professionale a carattere sindacale diventa realtà. Il profondo senso di attaccamento alle Istituzioni, ai valori fondanti dell’Arma dei Carabinieri, riferisce il neo eletto Salanitro, lo hanno portato alla decisione di scendere in campo: “il senso di responsabilità, l’onestà, la trasparenza e la coerenza, saranno alla base del lungo lavoro da portare avanti, senza mai risparmiarmi”. La capacità di ascolto e di un proficuo dialogo tra le parti in causa, saranno fondamentali per la riuscita e la risoluzione delle problematiche riscontrate, senza mai dimenticare che sarà fondamentale fornire, tutela e assistere tutti quei colleghi che lo richiederanno. ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 12 agosto 2022) NSC – Nuovoconta diverse centinaia di iscritti in Emilia Romagna, con l’introduzione della Legge 28 aprile 2022, n. 46, l’associazionismo professionale a carattere sindacale diventa realtà. Il profondo senso di attaccamento alle Istituzioni, ai valori fondanti dell’Arma dei, riferisce il neo eletto, lo hanno portato alla decisione di scendere in campo: “il senso di responsabilità, l’onestà, la trasparenza e la coerenza, saranno alla base del lungo lavoro da portare avanti, senza mai risparmiarmi”. La capacità di ascolto e di un proficuo dialogo tra le parti in causa, saranno fondamentali per la riuscita e la risoluzione delle problematiche riscontrate, senza mai dimenticare che sarà fondamentale fornire, tutela e assistere tutti quei colleghi che lo richiederanno. ...

