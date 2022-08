Canottaggio, Europei 2022: altri sette equipaggi dell’Italia approdano in finale! (Di venerdì 12 agosto 2022) Gli Europei 2022 di Canottaggio, in programma nel corso degli European Championships 2022, proseguono oggi, venerdì 12 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: l’Italia piazza altri sette equipaggi in Finale A ed uno in semifinale, mentre tre affronteranno la Finale B ed uno viene eliminato, chiudendo al 13° ed ultimo posto. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio femminile arpionano l’ultimo atto Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi, seconde nella seconda semifinale con il tempo di 7’23?72 alle spalle di Romania (7’13?40). Per le azzurre quarto crono assoluto: in Finale A anche Paesi Bassi (7’17?58), Lituania (7’19?98), Gran Bretagna (7’24?36) e Polonia (7’26?71). Centrano la Finale A col quarto crono assoluto nel due senza maschile Giovanni Abagnale ed Alfonso Scalzone, terzi ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Glidi, in programma nel corso degli European Championships, proseguono oggi, venerdì 12 agosto a Monaco di Baviera, in Germania: l’Italia piazzain Finale A ed uno in semifinale, mentre tre affronteranno la Finale B ed uno viene eliminato, chiudendo al 13° ed ultimo posto. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel doppio femminile arpionano l’ultimo atto Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi, seconde nella seconda semifinale con il tempo di 7’23?72 alle spalle di Romania (7’13?40). Per le azzurre quarto crono assoluto: in Finale A anche Paesi Bassi (7’17?58), Lituania (7’19?98), Gran Bretagna (7’24?36) e Polonia (7’26?71). Centrano la Finale A col quarto crono assoluto nel due senza maschile Giovanni Abagnale ed Alfonso Scalzone, terzi ...

