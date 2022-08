Campagna elettorale, la politica estera è ridotta ad attestati di fedeltà atlantica (Di venerdì 12 agosto 2022) di Federico La Mattina I dibattiti politici delle ultime settimane (spesso imbarazzanti) hanno riguardato soprattutto spartizioni di poltrone, leadership politiche e in misura minore questioni di politica interna. Grande assente nei dibattiti è la politica estera, relegata ad attestati di fedeltà atlantica sfoggiati da quasi tutti i leader politici. La struttura internazionale e il ruolo del nostro paese nel mondo scongiurano strutturalmente rivolgimenti geopolitici di ampio spettro (sicuramente nel medio termine), ma sarebbe opportuno discutere di politica estera per fare chiarezza nei confronti del proprio elettorato quantomeno su questioni di estrema rilevanza: qual è l’opinione delle principali forze politiche in merito all’invio di armamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) di Federico La Mattina I dibattiti politici delle ultime settimane (spesso imbarazzanti) hanno riguardato soprattutto spartizioni di poltrone, leadership politiche e in misura minore questioni diinterna. Grande assente nei dibattiti è la, relegata addisfoggiati da quasi tutti i leader politici. La struttura internazionale e il ruolo del nostro paese nel mondo scongiurano strutturalmente rivolgimenti geopolitici di ampio spettro (sicuramente nel medio termine), ma sarebbe opportuno discutere diper fare chiarezza nei confronti del proprio elettorato quantomeno su questioni di estrema rilevanza: qual è l’opinione delle principali forze politiche in merito all’invio di armamenti ...

