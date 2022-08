Camila Giorgi in lingerie davanti allo specchio: il suo fondoschiena scoperto è un’opera d’arte – FOTO (Di venerdì 12 agosto 2022) Sul profilo di Camila Giorgi c’è uno scatto devastante: la tennista è in lingerie davanti allo specchio e fa vedere a tutti il suo fondoschiena da paura. Camila Giorgi è una delle tenniste più forti della storia italiana. La marchigiana, da anni, occupa stabilmente le prime trenta posizioni della classifica Wta. Il 2022 è stato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 12 agosto 2022) Sul profilo dic’è uno scatto devastante: la tennista è ine fa vedere a tutti il suoda paura.è una delle tenniste più forti della storia italiana. La marchigiana, da anni, occupa stabilmente le prime trenta posizioni della classifica Wta. Il 2022 è stato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

WeAreTennisITA : Due sì per Sinner e Giorgi alla #RogersCup ???? Jannik batte in rimonta il francese Mannarino per 2-6 6-4 6-2, adesso… - WeAreTennisITA : Finisce il torneo di Camila Giorgi ?? Jessica Pegula gioca un match molto ordinato e vince per 3-6 6-0 7-5, ma Camil… - Eurosport_IT : CAMILA NON SI FERMA! ?????? Vola agli ottavi di Toronto la campionessa in carica, che in due set elimina la belga Mer… - flamanc24 : RT @WeAreTennisITA: Finisce il torneo di Camila Giorgi ?? Jessica Pegula gioca un match molto ordinato e vince per 3-6 6-0 7-5, ma Camila ha… - flazia24 : RT @WeAreTennisITA: Finisce il torneo di Camila Giorgi ?? Jessica Pegula gioca un match molto ordinato e vince per 3-6 6-0 7-5, ma Camila ha… -